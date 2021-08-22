Аргентинский легионер Александрии Клаудио Спинелли, который уже успел отметиться голом в чемпионате Украины рассказал, что вдохновило его на переезд в незнакомое первенство.

"Я выбрал Александрию, потому что мне нравятся новые вызовы – хотел попробовать свои силы в другой стране.

Александрия объявила о подписании форварда из Серии А, которого хотел Шахтер

К тому же, в Александрии много хороших игроков, чтобы бороться за высокие места в чемпионате Украины. Мне здесь все очень понравилось, поэтому я выбрал именно этот клуб и подписал полноценный контракт с Александрией.

Какое впечатление на меня произвел чемпионат Украины? Мне импонирует быстрый футбол. В чемпионате Украины именно так играют. Футбол здесь на высоте", – сказал Спинелли в интервью Fanday.

Напомним, 24-летний Клаудио является воспитанником аргентинского Тигре. В Италию он перебрался летом 2018-го за 3,6 млн евро, но за Дженоа так и не дебютировал. "Грифоны" отдавали его в аренды в Кротоне, Химнасию, Архентинос Хуниорс и Копер. В июле 2021-го он стал полноценным игроком Александрии. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

Мариуполь – Заря, Колос – Александрия: анонс матчей УПЛ