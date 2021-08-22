Колос слабо начал новый сезон, набрав всего четыре очка из девяти в чемпионате и вылетев из еврокубков. По ходу поединка против Руха в предыдущем туре Руслан Костышин даже собирался уходить в отставку, однако ковалёвцы спаслись от поражения – впрочем, этого было мало. Болельщики заждались побед, причем не таких нервных, как над Металлистом 1925 На стадион пришли даже Александр Хацкевич, Максим Шацких и Евгений Хачериди.

Правда, соперник у "земледельцев" был серьезным – в гости приехала Александрия. "Желто-черные" в перевых четырех матчах стали украинскими Робин Гудами, отбирая очки у лидеров (Зари и Шахтера) и раздавая их аутсайдерам (Минаю и Львова). Колос нельзя было отнести ни к одной из этих категорий, поэтому на игру подопечных Юрия Гуры было интересно посмотреть.

Руслан Костышин решил сыграть в схеме с тремя защитниками, но один из них сломался уже на 4-й минуте в результате жесткого столкновения со Спинелли. Пострадал Новак, которому досталось так сильно, что футболисты обеих команд вынесли его на носилках. Вместо Евгения на поле вышел Гаврыш.

Первая половина первого тайма оказалась чрезвычайно веселой. Матч пошел на встречных курсах, отвечая моментом на момент – причем моменты были очень качественными. Так, на 12-й минуте Цуриков едва не исполнил шедевр, получив заброс на ход по левому флангу и с ходу пробил в ближнюю девятку – Дахновский спас Колос, но уже через минуту едва не привез гол, парируя перед собой дальний выстрел Демченко. К счастью для хозяев, он успел накрыть мяч при отскоке.

Колос ответил на 16-й – Ситчинава обокрал Дубру перед чужим штрафным и вырвался один на один с Билыком, нанеся удар в дальний нижний угол – мяч прошел в сантиметрах от стойки! На 22-й же отличиться мог Чурко, который получил проникающую передачу от Диего Сантоса и пробил с правого края штрафной. Билык выручил гостей, а еще через три минуты они едва не открыли счет благодаря грубой обрезке Нгамба! Александрийцы бежали 2-в-1, Кожушко принял пас от Спинелли и обыграл Дахновского, однако его дальнейший выстрел успел накрыть Сакив. Диего Сантос на этот момент ответил дальним ударом в руки голкиперу.

Агрессивные полчаса вымотали футболистов, поэтому в последней трети первого тайма они успокоились. На поле стало больше фолов и мелких остановок – Спинелли в этот период едва не травмировал второго футболиста Колоса, хотя и ему прилетело в голову не менее сильно. В конце концов, отдыхать футболисты отправились с нулями на табло.

В раздевалке Юрий Гура провел двойную замену, выпустив Рыбалку и Устименко вместо Спинелли и Демченко. Колос начал без перестановок, едва не открыв счет на 48-й минуте – это Нгамба убежал в контратаку, убрал Калюжного и с правого края штрафной выстрелил над воротами. Зря он пробил так неточно, ведь уже на 52-й хозяевам пришлось вынимать мяч из сетки. Сработала замена гостей: Рыбалка выполнил классную подачу с углового, а Бабогло замкнул ее головой – 0:1!

Этот эпизод выбил Колос из колеи. До 70-х минут подопечные Руслана Костышина ничего не могли создать, хотя на поле вышел Богданов. Александрия также ничем не отвечала, поэтому на поле стало несколько скучно. Руководство ковалёвцев, тем временем, бралось за голову от отчаяния.

Впрочем, в последние 20 минут встречи игра раскрылась. Первый шаг сделал Богданов, который на 70-й мощно выстрелил с дистанции в дальний угол, заставив Билыка выполнять красивый сейв. Одарюк едва не наказал за смелость на 72-й, получив пас в штрафной и пробил с острого угла мимо голкипера – впрочем, мяч попал во внешнюю сторону сетки! Сразу после этого Ковалец и Милько обменялись мощными выстрелами из окрестностей штрафной, однако сфера пролетела рядом с каркасом ворот!

Руслан Костышин на 75-й минуте провел тройную замену, бросив в бой Лысенко, Черноморца и даже своего сына. Его команда продолжила отчаянные попытки отыграться, едва не добившись своего на 80-й – это Богданов выстрелил со стандарта. Над перекладиной! Ковалец уже через две минуты мог похоронить надежды ковалёвцев, пробив с отскока из центра штрафной, однако Дахновский спас хозяев.

Через минуту спасать уже пришлось Мирошниченко – Лысенко замкнул подачу с правого фланга, Билык уже не мог сыграть, но защитник Александрии вынес мяч с линии ворот! Впрочем, через две минуты в игру пришлось вступать голкиперу "земледельцев" – он парировал мощный удар Бабогло с левого края штрафной.

На поле кипели страсти. Обе команды так хотели забить, что даже устроили небольшую стычку на поле. Колос отчаянно лез вперед, едва не спасшись от поражения на последних секундах усилиями Богданова – Андрей пробил метров с 25-ти в правый нижний угол, но Билык парировал.

Это был 30-й, последний удар в матче. Финальный свисток зафиксировал тяжелую победу Александрии.