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Шаран: Александрия победила закономерно, мы физически переиграли Карпаты

22:00 29 Читати українською
Шаран: Александрия победила закономерно, мы физически переиграли Карпаты
Владимир Шаран / фото ФК Карпаты

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился эмоциями от победы над Карпатами в матче 1 тура УПЛ 2018/19.

"Очень приятно снова вернуться во Львов и одержать важнейшую победу. Ребята нервничали, это было заметно.

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Очень тщательно готовились к Карпатам почти три недели. Во втором тайме прибавили, играли организованно и закономерно победили. Понравилось, что замены усилили игру. Карпаты – быстрая, техничная команда, но во втором тайме мы их физически переиграли. Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые приехали за сотни километров, чтобы поддержать нас.

Задача команды? Я уже озвучивал ее – попасть в первую шестерку. Это только первый тур. Надеюсь, чемпионат будет очень интересным", – цитирует Шарана официальный сайт Карпат.

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Украина1 тур

Карпаты - Александрия: Воскресенье 22 июля 2018

Карпаты
Матч окончен
0 : 2
Александрия
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