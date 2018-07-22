Шаран: Олександрія перемогла закономірно, ми фізично переграли Карпати

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився емоціями від перемоги над Карпатами в матчі 1 туру УПЛ 2018/19.

"Дуже приємно знову повернутися до Львова та отримати надважливу перемогу. Хлопці нервувались, це було помітно.

Олександрія на виїзді перемогла Карпати

Дуже ретельно готувались до Карпат майже протягом трьох тижнів. У другому таймі додали, грали організовано та закономірно перемогли. Сподобалось, що заміни підсилили гру. Карпати – швидка, технічна команда, але у другому таймі ми їх фізично переграли. Також хотів би подякувати нашим вболівальникам, які приїхали за сотні кілометрів, щоб підтримати нас.

Завдання команди? Я вже озвучував їх – потрапити в першу шістку. Це тільки перший тур. Сподіваюсь, чемпіонат буде дуже цікавим", – цитує Шарана офіційний сайт Карпат.

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