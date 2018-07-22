toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
СУПЕРКУБОК УКРАЇНИ ШАХТАР - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ - ОЛЕКСАНДРІЯ

Шаран: Олександрія перемогла закономірно, ми фізично переграли Карпати

22:00 107 Читать на русском
Шаран: Олександрія перемогла закономірно, ми фізично переграли Карпати
Володимир Шаран / фото: ФК Карпати

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився емоціями від перемоги над Карпатами в матчі 1 туру УПЛ 2018/19.

"Дуже приємно знову повернутися до Львова та отримати надважливу перемогу. Хлопці нервувались, це було помітно.

Олександрія на виїзді перемогла Карпати

Дуже ретельно готувались до Карпат майже протягом трьох тижнів. У другому таймі додали, грали організовано та закономірно перемогли. Сподобалось, що заміни підсилили гру. Карпати – швидка, технічна команда, але у другому таймі ми їх фізично переграли. Також хотів би подякувати нашим вболівальникам, які приїхали за сотні кілометрів, щоб підтримати нас.

Завдання команди? Я вже озвучував їх – потрапити в першу шістку. Це тільки перший тур. Сподіваюсь, чемпіонат буде дуже цікавим", – цитує Шарана офіційний сайт Карпат.

Новий Шахтар, бразильці Динамо і трансфери Зорі. 5 головних інтриг наступного сезону УПЛ

Україна1 тур

Карпати - Олександрія: Неділя 22 липня 2018

Карпати
Матч завершено
0 : 2
Олександрія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Карпати - Олександрія Карпати Карпати Володимир Шаран Володимир Шаран Олександрія Олександрія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Озіл завершив виступи за збірну Німеччини
    Німеччина — 21:34458 Озіл завершив виступи за збірну Німеччини
19
год
:
57
хв
Чорноморець
19:00
Олімпік
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук