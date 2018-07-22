Александрия на выезде победила Карпаты

Александрия на стадионе "Украина" в достаточно равной игре победила Карпаты за счет двух голов во втором тайме.

Первый тайм матча во Львове не впечатлил болельщиков. Карпаты и Александрия неплохо двигались, но ничего невероятного при этом не демонстрировали – удивлял разве что Карраскаль, который неожиданно проводил очень посредственный матч. На 45 минут пришлось только два действительно голевых момента: на 14-й Кучинский не дал себя переиграть после выхода Ситало один на один, а на 26-й Швед метров с 25-ти пробил под перекладину – Панькив парировал. Все остальные эпизоды были слишком простыми и неострыми.

Второй тайм получился более интересным. Моменты начались уже с первых минут, когда Мирошниченко пришлось выносить мяч с ленточки ворот. Карпаты сосредоточились на дальних ударах, ведь свободных зон на чужой половине поля было мало. Особенно на этом поприще старался Вербный, который на 51-й минуте пробил с дистанции слабо, а на 58-й зарядил метров с 35-ти в дальний угол – Панькив спас.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Владимир Шаран на 60-х минутах провел роковую для Карпат серию замен – выпустил на поле Задераку и Пономарев. Первый мог забить почти сразу, однако его удар в дальний угол после прохода через центр парировал гокипер Карпат Кучинский. На 70-й минуте Голодюк привез штрафной, после которого Александрия заработала угловой – а уже из него гости и открыли счёт. Это Андрей Цуриков получил скидку со штрафного и пробил с его линии в правый угол – 0:1!

Карпаты пошли вперед, однако попали в плен – на 78-й Пономарь получил передачу в штрафном и оказался прямо перед Кучинским! Первый удар голкипер парировал, однако александрийцы сохранили мяч. Пономарь принял передачу с правого фланга и со второго раза пробил вратаря – 0:2! Карпаты после этого так и не пришли – финальный свисток зафиксировал поражение львовян.

Таким образом, Александрия переиграла Карпаты на выезде, возглавив турнирную таблицу. В её активе три очка и +2 в графе разницы мячей. Позади александрийцев идёт Заря, а Карпаты пока опускаются на последнее место в турнирной таблице. Впрочем, это лишь первые матчи первого тура.

Чемпионат Украины 2018/2019, 1-й тур

Карпаты – Александрия – 0:2

Голы: Цуриков, 71, Пономарь, 78