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Шаран – лучший тренер 16-го тура УПЛ

14:52 11 Читати українською
Шаран – лучший тренер 16-го тура УПЛ
Владимир Шаран / Фото ФК Александрия

Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвал лучшего тренера 16-го тура Премьер-лиги.

Наставник Александрии Владимир Шаран признан лучшим тренером 10-го тура УПЛ по версии Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

Александрия – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча

Напомним, подопечные Шарана в домашнем поединке сенсационно победили киевское Динамо (2:1).

Эта победа позволила александрийцам подняться на второе место в турнирной таблице. Сейчас команда Шарана имеет в активе 33 очка и уступает Шахтеру на 8 пунктов.

Шахтар відірвався від Динамо попри нічию, Олександрія зробила заявку на "срібло" і Лігу чемпіонів – висновки 16 туру УПЛ

Украина16 тур

Александрия - Динамо Киев: Воскресенье 25 ноября 2018

Александрия
Матч окончен
2 : 1
Динамо Киев
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Александрия - Динамо Киев Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран
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