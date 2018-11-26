Шахтар відірвався від Динамо попри нічию, Олександрія зробила заявку на "срібло" і Лігу чемпіонів – висновки 16 туру УПЛ

"Футбол 24" коротко розповідає про найважливіші події чергового вікенду в українській Прем'єр-лізі.

Львів став проблемою для фаворитів

Донецький Шахтар на ОСК Металіст не зумів здобути перемогу над Львовом. "Гірники" контролювали хід поєдинку, але вразити ворота Бандури не зуміли. Підопічні Бакалова небезпечних моментів не створили, хоча було зрозуміло, що нічийний результат їх цілком влаштовував.

Шахтар не зумів обіграти Львів на власному полі – Динамо отримало шанс скоротити відставання

Фонсеці потрібно попрацювати над створенням креативу попереду, інакше доведеться попрощатися з єврокубками. Захист Хоффенхайма та Ліона на голову вищий, аніж у Львова, а донеччани не змогли пробити захист "золотих левів". Втім, навіть нічия дозволила Шахтарю збільшити відрив від Динамо, і хто б що не казав, а чемпіонська інтига УПЛ сезону 2018/19 вже ледве жевріє.

Щодо Львова, то команда просто перетерпіла 90 хвилин, проте мета виправдала засоби. Від першої шістки Бакалова і Ко відділяє лише 4 очки, тому в команди є теоретичні шанси поборотися за єврокубки.

Бойко знову підводить команду, Олександрія не збирається обмежуватись "бронзою"

Центральний матч 16 туру подарував феєрверк емоцій. Якщо проти Шахтаря Олександрія діяла обережно, то у матчі з киянами з перших хвилин вирішила диктувати свої умови, завдяки чому Цуріков швидко вивів господарів вперед.

Олександрія – Динамо: історичне фіаско киян, дивне пенальті імені Бойка та сенсація сезону в зоні ЛЧ

Джокер Динамо Вербіч зумів зрівняти рахунок, але Бойко продовжує "феєрити". І якщо матч проти Словаччини нічого не вирішував і "ляпи" голкіпера можна було пробачити, то незрозумілий таран Цурікова у простому епізоді, за який арбітр призначив пенальті, майже вбив чемпіонську інтригу.

Паньків з партнерами зумів втримати ворота у недоторканності, а Динамо крім декількох флангових атак нічим не запам'яталось. Олександрія обігнала Динамо та вийшла на друге місце, а гандикап Шахтаря над киянами у турнірній таблиці становить вже 9 очок. Залишається сподіватись, що до зимової перерви він не зросте, натомість команда Шарана показала, що цілком може замахнутися і на "срібло".

Маріуполь зберіг місце у першій шістці, бойові якості якості Зорі та Олімпіка, Карпати у єврокубках – лише в спогадах фанатів

Матч Маріуполь – Ворскла багатим на моменти не був, але "азовці" зуміли здобути важливі три очки, які зберегли їм місце у першій шістці. І якщо з першою трійкою все вже зрозуміло, то за 4-6 місця триває запекла боротьба, що свідчить про підвищення рівня чемпіонату.

Хорошу гру продемонстрували Олімпік та Зоря, і нічийний результат можна вважати закономірним. Підопічні Вернидуба повернули собі впевненість у власних силах, а гравці донецького клубу почали реагувати на вимоги В'ячеслава Шевчука. Луганці впритул наблизилися до першої шістки, а Олімпік почав показувати бодай якийсь малюнок гри.

Олімпік – Зоря – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Карпати знову розчарували своїх фанатів, поступившись удома чернігівській Десні. Підопічні Рябоконя у прем'єрному сезоні в УПЛ борються за єврокубки, а львів'яни знову "здуваються" після нетривалого підйому.

До поділу на шістки залишилось 6 турів, від першої половини таблиці Карпати відділяє 7 очок. Теоретично "леви" можуть пробитися у першу шістку і врятувати віце-президента Смалійчука від обіцянки "покинути клуб, якщо Карпати не вийдуть у єврокубки". Чи вдасться втілити це на практиці – дізнаємося вже зовсім скоро.

Карпати поступилися Десні та продовжили антирекордну домашню серію поразок в УПЛ

У матчі аутсайдерів сильнішим виявився Чорноморець. "Моряки" перервали 8-матчеву програшну серію та відірвалися від дна таблиці на 5 очок. Грозний попри репутацію "тренера-рятувальника" більше сподівається зберегти прописку в УПЛ через розширення формату до 16 команд, а не на футбольному полі. Напевно, він розуміє, що на класі гравців далеко не заїде, а зимове підсилення не факт, що дасть позитивний результат. Відтак, проект Івіци Піріча впевнено прямує до фіаско, і врятувати його може лише диво. Останнє місце і 7 очок в активі – пряма заявка на виліт "канонірів".