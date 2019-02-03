Шаповал: Чемпионат Гонконга закрытый, все матчи играются в одном городе

Украинский легионер Сергей Шаповал рассказал о специфике чемпионата Гонконга.

"В принципе, для футбола все необходимое есть. Нет никаких проблем с полями, экипировкой, мячами и спортивным питанием. Что касается уровня чемпионата, то пока нужно время разобраться.

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Команда идет внизу турнирной таблицы, поэтому понимаю, зачем меня позвали. Руководство хочет исправить турнирное положение и сейчас активно занимается селекцией. Думаю, полную картину по чемпионату сформирую чуть позже

Это закрытый чемпионат Гонконга, поэтому все матчи проходят в пределах одного города. Стадионы принадлежат городу, а команды их арендуют для проведения матчей", – сказал Шаповал Tribuna.com.

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