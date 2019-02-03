"Один из лучших игроков лиги". Малиновский получил комплименты от культового издания, принеся Генку тяжелую победу

Руслан Малиновский ведет Генк к чемпионству в Бельгии. В 24-м туре чемпионата украинец оформил два ассиста, которые позволили команде обыграть Васланд-Беверен (1:2).

Малиновский отыграл ключевую роль в поединке с Васланд-Бевереном, склонив своими действиями чашу весов в пользу Генка. В первом тайме лидер лиги Жупиле (9 очков преимущества над конкурентами) выглядел плохо и создал очень мало моментов. Это отмечают бельгийские СМИ. Sporza пишет, что пара неточных ударов Руслана вполне отражала импотентность атаки Генка.

После перерыва исправилась как команда в целом, так и сам Малиновский. На 60-й минуте он прекрасно закрутил сферу с углового – Самате оставалось только подставить голову и сравнять счет – 1:1. Издание Het Laatste Nieuws назвало подачу Руслана идеальной.

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В конце встречи хавбек сборной Украины организовал второй гол для лимбуржцев, когда протащил мяч в чужую штрафную, собрал вокруг себя двух оппонентов и выполнил ассист на Посуэло – 1:2. На этот эпизод эффектнее всего отреагировал портал VoetbalNieuws: "Магия золотого дуэта Малиновский-Посуэло решила судьбу матча".

Лучшая похвала игре Руслана – признание от L'Équipe. Ведущее французское спортивное издание акцентировало внимание именно на успехах украинца: "Генк благодарит Малиновского".

"Лидер бельгийского чемпионата почти потерял 2 очка на поле Васланд-Беверена. Однако Малиновский в который раз доказал, что он является одним из лучших игроков лиги. Руслан создал два гола гостей: отдал результативный пас на Самату, который не имел шанса этим не воспользоваться, и ассистировал Посуэло. 25-летний украинский хавбек записал себе в актив уже 8 голевых передач и забил 8 голов в этом сезоне", – информирует L'Équipe.

После отчетного матча Малиновский вышел на третье место по ассистам в лиге Жупиле – впереди только Ганс Ванакен и партнер Алехандро Посуэло. В целом за текущий сезон во всех турнирах Руслан настрелял уже 12 голевых пасов.

"Это был сложный матч на тяжелом поле. Думаю, что мы заслужили победить. Несмотря на слабую игру до перерыва, мы показали характер во второй половине встречи. Генк находится в хорошей физической форме, поэтому в конце матча сопернику стало труднее нам противостоять. Воспользовались шансом завершить встречу в свою пользу – поединок длится 90 минут", – так Руслан Малиновский прокомментировал удачный для себя поединок.

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