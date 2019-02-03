Шаповал: Чемпіонат Гонконгу закритий, усі матчі граються в одному місті

Український легіонер Сергій Шаповал розповів про специфіку чемпіонату Гонконгу.

"У принципі, для футболу все необхідне є. Немає ніяких проблем з полями, екіпіруванням, м'ячами і спортивним харчуванням. Що стосується рівня чемпіонату, то поки потрібен час розібратися.

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Команда йде внизу турнірної таблиці, тому розумію, навіщо мене покликали. Керівництво хоче виправити турнірне становище і зараз активно займається селекцією. Думаю, повну картину по чемпіонату сформую трохи пізніше.

Це закритий чемпіонат Гонконгу, тому всі матчі проходять в межах одного міста. Стадіони належать місту, а команди їх орендують для проведення матчів", – сказав Шаповал Tribuna.com.

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