toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР АНДРЕЙ ЛУНИН

Шапаренко: У меня было два предложения от Шахтера

16:04 130 Читати українською
Шапаренко: У меня было два предложения от Шахтера
Николай Шапаренко / фото: ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко заявил, что не перейдет в донецкий Шахтер.

"У меня было два предложения от Шахтера, еще когда я был в академии Мариуполя. Приглашали многих ребят из нашей команды, некоторые ушли, я – нет. Не хотелось, не тянуло.

Де Пена забил роскошный гол на тренировке Динамо

Я тогда хорошо играл, но подумал, что в Шахтере пока слишком большая конкуренция для меня. Тогда был не готов.

Все говорят, что никогда не перейдут в Шахтер. Лучше доказать это делом, а не говорить сейчас, чтобы меня болельщики на руках носили. Если придет предложение от Шахтера, я откажусь", – сказал Шапаренко в эфире YouTube-канала ОТДУШИВДУШУ.

"У Динамо син потрапив не в ті руки": батько Безуса – про Блохіна, дружбу з Ярмоленком, страшний діагноз і Євро-2020

blog_ava
''Боже мой'': Лунин, несмотря на отраженный пенальти, получил унизительную оценку от Marca – фанаты негодуют
11:09
597
Теги
Николай Шапаренко Николай Шапаренко Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
31
мин
Айнтрахт Франкфурт
19:30
РБ Лейпциг
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук