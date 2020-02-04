Шапаренко: У меня было два предложения от Шахтера

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко заявил, что не перейдет в донецкий Шахтер.

"У меня было два предложения от Шахтера, еще когда я был в академии Мариуполя. Приглашали многих ребят из нашей команды, некоторые ушли, я – нет. Не хотелось, не тянуло.

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Я тогда хорошо играл, но подумал, что в Шахтере пока слишком большая конкуренция для меня. Тогда был не готов.

Все говорят, что никогда не перейдут в Шахтер. Лучше доказать это делом, а не говорить сейчас, чтобы меня болельщики на руках носили. Если придет предложение от Шахтера, я откажусь", – сказал Шапаренко в эфире YouTube-канала ОТДУШИВДУШУ.

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