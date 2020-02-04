Шапаренко: У мене було дві пропозиції від Шахтаря

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко заявив, що не перейде в донецький Шахтар.

"У мене було дві пропозиції від Шахтаря, ще коли я був в академії Маріуполя. Запрошували багатьох хлопців з нашої команди, деякі пішли, я – ні. Не хотілося, не тягнуло.

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Я тоді добре грав, але подумав, що в Шахтарі поки занадто велика конкуренція для мене. Тоді був не готовий.

Всі говорять, що ніколи не перейдуть у Шахтар. Краще довести це справою, а не говорити зараз, щоб мене вболівальники на руках носили. Якщо надійде пропозиція від Шахтаря, я відмовлюся", – сказав Шапаренко в ефірі YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

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