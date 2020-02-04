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Де Пена забил роскошный гол на тренировке Динамо

15:39 120 Читати українською
Де Пена забил роскошный гол на тренировке Динамо
Карлос де Пена / фото: ФК Динамо

Киевское Динамо продолжает готовиться ко второй части сезона 2019/20.

В данный момент "бело-синие" находятся в турецком Белеке, где проходит второй тренировочный сбор команды Алексея Михайличенко.

Михайличенко выделил главные задачи Динамо во второй части тренировочных сборов

Сегодня, 4 февраля, у Динамо не было запланировано спаррингов, поэтому киевляне провели двухсторонку. Ее результатами особенно должен быть доволен Карлос Де Пена. Уругваец сумел забить шедевральный гол ударом через себя в ворота, которые защищал Георгий Бущан.

Добавим, что на зимний перерыв Динамо ушло, занимая вторую строчку в турнирной таблице УПЛ. Отставание от Шахтера составляет 14 очков.

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@carlosdepena

Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

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Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости Карлос Де Пена Карлос Де Пена Зимние сборы
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