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Шапаренко стал лучшим игроком 15-го тура УПЛ

11:55 41 Читати українською
Шапаренко стал лучшим игроком 15-го тура УПЛ
Николай Шапаренко / Футбол 24

УПЛ назвала лучшего игрока по итогам 15-го тура Премьер-лиги 2018/19. Им стал полузащитник Динамо Николай Шапаренко.

Хавбек "бело-синих" стал лучшим игроком по итогам 15-го тура УПЛ 2018/19, сообщает официальный сайт организации.

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В состав экспертного совета, который выбрала лучшего игрока тура, вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Отметим, Шапаренко помог Динамо победить Мариуполь, открыв счет в матче на 33-й минуте. Этот мяч стал уже 5-м для Николая в последних 4-х матчах.

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