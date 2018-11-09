Шапаренко и Шепелев продлили контракты с Динамо

Полузащитники Динамо Николай Шапаренко и Владимир Шепелев подписали новые контракты с "бело-синими".

Динамо на своем официальном сайте объявило о продлении контрактов с Николаем Шапаренко и Владимиром Шепелевым. Оба подписали новые соглашения на 5 лет.

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Шапаренко в матче 4 тура группового этапа Лиги Европы забил третий гол в ворота Ренна, фактически поставив точку в матче. В общем хавбек забил 4 гола в последних 3 матчах. Отметим, что Николай получил вызов в сборную Украины на матчи против Словакии и Турции.

Шепелев в сезоне 2018/19 сыграл 16 поединков и пока не отмечался результативными действиями.

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