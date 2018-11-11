Динамо зрелищно разбило Мариуполь в матче УПЛ, вернувшись на второе место

Динамо принимало Мариуполь в 15-м туре чемпионата Украины 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч Динамо – Мариуполь стартовал в 17:00 по киевскому времени. Перед игрой киевлян на одно очков обошла Александрия, поэтому ни о каком другом результате, кроме победы, в стане Динамо не могла идти речь. У команды Бабича свои задачи: Десна и Заря выбросили азовцев из шестерки, которая будет бороться за еврокубки во второй части сезона..

Динамо – Мариуполь: онлайн-трансляция матча

Борячук создал первый момент на 5-й минуте. Андрей классно пробил из-за пределов штрафной, а Бойко вытащил снаряд из нижнего угла. Тищенко в стиле Шапаренко обводным ударом попал в штангу – защитники Динамо слишком много позволили игрокам Мариуполя в своей штрафной. Первые 20 минут неожиданно – с явным преимуществом гостей по ударам, моментам и угловым. Они не отсиживались в защите, а вели свою игру. Киевляне постепенно пришли в себя и уже Сидклей дважды пытался забить после фланговых прострелов (от Миколенко слева и Морозюка справа), однако наталкивался на блок соперника.

Бразилец заработал для своего правого защитника стандарт на границе штрафной. С ударом Морозюка во вратарский угол без проблем справился Гальчук – перехитрил динамовец сам себя. Чоботенко едва не срезал в свои ворота прострел Цыганкова – киевляне лишь на 30-й заработали свой первый корнер, тогда как у соперника уже было втрое больше. Кадар начал голевую атаку разрезным пасом на фланг, Миколенко идеально в ноги вложил мяч Шапаренко. Гальчук парировал первый удар, но на добивании Николай забил свой 5-й гол – полузащитник отмечается последние 4 матча подряд во всех турнирах.

На старте второго тайма гости снова упустили невероятный момент. Зубкову позволили пойти в обыгрыш и пробить с нескольких метров – выше ворот. Динамо снова наказало соперника за расточительность. На 56-й хозяева фактически повторили свою первую результативную атаку, только теперь справа. Шепелев взял на себя роль разыгрывающего, Морозюк принял вызов и нашел Вербича пасом с фланга. Беньямин разобрался с вратарем ударом в касание. Следующая голевая атака началась благодаря прессингу у чужой штрафной. Буяльский перехватил, Вербич магически пяткой развернул комбинацию с Шепелевым, Цыганков вышел на ударную позицию – Гальчук отбил, но Чоботенко подставил ногу и отправил круглого в собственные ворота.

Быков откровенно потянул за футболку Шепелева – вполне заслуженный пенальти. Цыганков пробил в девятку почти без разбега. Это уже избиение. Динамо набирает 32 очка и возвращается на второе место. Мариуполь после 15-го тура опускается на 7-ю позицию.

Украина. УПЛ 2018/19, 15-й тур

Динамо – Мариуполь – 4:0

Гол: Шапаренко, 33, Вербич, 56, Чоботенко, 62 (авт.), Цыганко, 85 (пен.)