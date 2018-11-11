"Усик – великий чемпион, которому не стыдно проиграть", или как Динамо нашло форварда – реакция мира футбола на бой

Усик бил Белью – почти, как Динамо – Эвертон в Лиге Европы

Украинский боксер Александр Усик, похоже. завершил карьеру еще одного соперника. "Футбол 24" собрал реакцию на бой абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе против британца Тони Белью.

Фанат Динамо и Манчестер Сити нокаутировал 35-летнего соперника, хотя до этого проигрывал по очкам. Сделал Александр свое дело в Манчестере, фактически на "чужом поле". Хотя Белью болеет за другую команду АПЛ – ливерпульский Эвертон. Перед боем "ириски" поддержали Тони, пожелав удачи. Однако украинец в волевом стил побил оппонента, и это напомнило матч 1/8 финала Лиги Европы-2015, в котором Динамо обыграло Эвертон 5:2.

Как футбольный мир отреагировал на победу Усика: "Он одолел россиянина в самом сердце Москвы!"

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко поздравил Усика с победой "в честь Украины" в сложном и зрелищном бою двух сильных соперников.

Российский комментатор Алексей Андронов тонко описал ход поединка: "Бедняга Белью похож на дерево, пытающееся убежать от лесоруба. В зале видны лица, полные ужаса... Не сбежит".

Бедняга Белью похож на дерево, пытающееся сбежать от лесоруба. В зале видны лица, полные ужаса...



Не сбежит. Вiче так рiшило... — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 10 листопада 2018 р.

"Разве не красиво, когда видишь проявления уважения в спорте. Снимаю шляпу перед Усиком и Белью за бой. Два настоящих профессионала отдали всего себя. Таким должен быть бокс. Качественный продукт. Усик – топ шкаф. Надеюсь, он безопасно доберется домой к жене и детям", – написал Стивен Эллиот, бывший форвард Манчестер Сити, Сандерленда и сборной Ирландии.

Isn’t it nice to see some respect in sport. Hats off to #USYKvsBELLEW for the fight. Two proper professionals who gave it their all. This is what boxing is about. Great stuff. Top drawer USYK . Hopefully the big guy gets home safe to wife and kids — Stephen Elliott (@SleevesElliott) 10 листопада 2018 р.

"Саня, гордимся тобой! Да что там – вся Украина гордится тобой, чемпион! Впереди – новые победы и новые успехи, а мы всегда будем поддерживать тебя!" – а это уже бывший защитник сборной Украины и киевского Динамо Владислав Ващук.

"Усик – великий боец. Поэтому Тони Белью не должно быть стыдно проиграть ему. Если это последний бой, хорошая работа, Бомбер. Ты сделал гораздо больше, чем ожидали. Мировой чемпион, сделал счастливыми несколько дней", – легенда Ливерпуля Джейми Каррагер тепло высказался о фанате Эвертона, и некоторые болельщики "красных" этого не поняли.

Usyk is a great fighter so no disgrace for @TonyBellew in losing to him, if this is the last fight well done Bomber you’ve done way more than anyone predicted! World Champion, made a few quid happy days!! #UskyBellew @SkySportsBoxing — Jamie Carragher (@Carra23) 10 листопада 2018 р.

Некоторые даже напомнили эксперту Sky Sports, как Белью позировал на фоне баннера с надписью "Кенни Далглиш – гомосексуалист", которым фанаты Эвертона пытались оскорбить легенду Ливерпуля.

Усика уже сватают на позицию форварда Динамо.

"Усик стал еще сильнее по сравнению с последним боем, а Белью напоминает скинхеда", – считает футольний комментатор Роман Бебех.

Усик став ще сильнішим, у порівнянні з поперднім боєм. З перемогою!!!! — Роман Бебех (@roman_bebekh) 10 листопада 2018 р.

А вот ведущий Профутбол Игорь Цыганик гордится и вспоминает совместное фото с Александром.

"Брутальный футбол" сравнил бой Усика с матчем Боруссия Д – Бавария.

Примерно так выглядел бой Усик – Белью.

"Почему футбол не может выглядеть, как это? Огромное публичное проявление уважения после события между двумя гладиаторами".

"Если это действительно последний танец для Тони Белью, то большое уважение не только за эту ночь, но и то, что он сделал за последние несколько лет. Стал чемпионом на футбольном поле своей любимой команды и завершил с великим Усиком".

If that is truly the last dance for Tony Bellew, then absolutely full credit to him for not just tonight, but what's he produced over the last few years. Becoming a world champion in his beloved football club's ground, upsetting David Haye and ending it against a great in Usyk. — Cameron Gillon (@CameronGillon_) 10 листопада 2018 р. Фанаты Манчестер Сити не прочь увидеть Усика на дерби города против Юнайтед. Fully expect to see Usyk at the derby tomorrow after his scarf wearing weigh in, @ManCity ️ — MickyP (@leythblue) 10 листопада 2018 р. Main man Usyk doing city proud pic.twitter.com/gTSl4f3ZWN — MCFC 1894 (@ManCityArmy1894) 10 листопада 2018 р. "Возьмите Усика в раздевалку Манчестер Сити на разговор Пепа". Футболка действующих чемпионов Англии с подписями от почти всех игроков, которую передал другой Саша, Зинченко, стала фартовой. Zinchenko a offert un maillot au boxeur champions du monde USYK. Il a été signé par quasiment tous les joueurs du club ! pic.twitter.com/mteAaueSiq — Manchester City (@MCityFrance) 10 листопада 2018 р.

Александр Усик и футбол: как сборная Украины потеряла потенциального игрока, а Динамо заполучило рейтингового товарища