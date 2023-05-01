Шапаренко завершил реабилитацию от травмы, которую получил в середине сентября – хавбек в воскресенье провел первую тренировку с командой, сообщает официальный сайт Динамо.

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Николай травмировался в матче Лиги Европы против Фенербахче – у него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Полузащитника прооперировали, а восстановление длилось около 7 месяцев.

Напомним, контракт Шапаренко с Динамо действует до 30 сентября 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро. В этом сезоне Николай успел сыграть в 9 поединках, в которых записал в свой актив 1 результативную передачу.

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