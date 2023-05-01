Шапаренко завершив реабілітацію від травми, якої зазнав у середині вересня – хавбек у неділю провів перше тренування з командою, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Микола травмувався у матчі Ліги Європи проти Фенербахче – у нього було діагностовано розрив передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба. Півзахисника прооперували, а відновлення тривало близько 7 місяців.

Нагадаємо, контракт Шапаренка з Динамо чинний до 30 вересня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 9 млн євро. У цьому сезоні Микола встиг зіграти в 9 поєдинках, у яких записав до свого активу 1 результативну передачу.

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