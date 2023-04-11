"Продаст ли кого-то Динамо летом? Будут пытаться, если получат предложения по Шапаренко. Серьезные предложения. Если таковые будут, то никто его держать не будет. Дай Бог ему восстановиться, набрать форму и вернуться в команду. Есть договоренность, что в случае серьезного предложения силой держать Шапаренко в Динамо не будут.

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Еще кого-нибудь? Думаю, если будут предложения по Бущану, то Динамо не будет противиться трансферу. Что касается других, то даже не могу представить, на кого еще может быть спрос за границей", – резюмировал Цыганык в программе Циганик Live.

Напомним, что Шапаренко и Бущан отсутствуют длительное время из-за тяжелых травм. Transfermarkt оценивает кипера в 10 млн евро, а полузащитника в 9 млн.

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