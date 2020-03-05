Шапаренко: Никогда в жизни не позволял и не позволю себе критиковать тренера

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко прокомментировал слухи о том, что он выступил с критикой в адрес Алексея Михайличенко из-за замены в матче с Колосом.

"Это все выдумка. Никогда в жизни не позволял и не позволю себе критиковать тренера. Моя работа выходить на поле и играть в футбол! Это все выдумка непорядочных людей", – написал Шапаренко в инстаграме.

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Напомним, в победном матче 21 тура УПЛ с Колосом (2:0) Михайличенко заменил Шапаренко на 31 минуте. Один из информационных порталов написал, что Шапаренко назвал тренера "физруком".

В текущем сезоне 21-летний хавбек сыграл за Динамо 9 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до лета 2023 года.

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