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Шапаренко: Ніколи в житті не дозволяв і не дозволю собі критикувати тренера

5 березня 23:33 289 Читать на русском
Шапаренко: Ніколи в житті не дозволяв і не дозволю собі критикувати тренера
Микола Шапаренко / фото з відкритих джерел

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко прокоментував чутки про те, що він виступив з критикою на адресу Олексія Михайличенка через заміну в матчі з Колосом.

"Це все вигадка. Ніколи в житті не дозволяв і не дозволю собі критикувати тренера. Моя робота виходити на поле і грати у футбол! Це все вигадка непорядних людей", – написав Шапаренко в інстаграмі.

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Нагадаємо, у переможному матчі 21 туру УПЛ з Колосом (2:0) Михайличенко замінив Шапаренка на 31 хвилині. Один з інформаційних порталів написав, що Шапаренко назвав тренера "фізруком".

В поточному сезоні 21-річний хавбек зіграв за Динамо 9 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. Його контракт з "біло-синіми" розрахований до літа 2023 року.

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Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Микола Шапаренко Микола Шапаренко Динамо Динамо
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