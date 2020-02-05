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Шапаренко назвал причины своих проблем во времена Хацкевича в Динамо

11:40 145 Читати українською
Шапаренко назвал причины своих проблем во времена Хацкевича в Динамо
Николай Шапаренко / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Николай Шапаренко рассказал об отношениях с бывшим тренером киевлян Александром Хацкевичем и его помощниками.

"Лично с Хацкевичем у нас все было нормально, а вот с его помощниками – не очень. У меня были хорошие отношения с Хацкевичем. Честный и открытый человек, с ним не было никаких вопросов. Когда были проблемы, он меня вызывал, говорил об этом .

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А с помощниками его я не контактировал вообще. Были разногласия, возможно, из-за помощников, они его накручивали. Возможно, я им не понравился, не знаю, честно. Но меня никто не переводил в дубль, это придумали", – подчеркнул Шапаренко в разговоре с ОТДУШИВДУШУ.

Добавим, что молодой хавбек почти не играл за Динамо в первой части сезона 2019/20, однако после прихода Алексея Михайличенко его время на поле значительно увеличилось.

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Динамо Киев Динамо Киев Николай Шапаренко Николай Шапаренко Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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