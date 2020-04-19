toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Шапаренко назвал топ-5 лучших защитников Украины

08:00 169 Читати українською
Шапаренко назвал топ-5 лучших защитников Украины
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко составил свой рейтинг топовых защитников страны.

"Раньше я восхищался Ибрагимовичем, но считаю, что каждый должен брать пример с Криштиану Роналду. Это машина, человек, который следит за собой и добивается результата.

Шапаренко рассказал, что тяжелее всего ему дается в Динамо

А относительно лучших защитников Украины, то выделил бы "пятерку": Виталий Миколенко, Богдан Михайличенко, Александр Тимчик, Денис Попов и Никита Бурда", – сказал Шапаренко на официальной странице Динамо в социальной сети Instagram.

Напомним, 21-летний полузащитник в текущем сезоне сыграл в украинской Премьер-лиге в восьми встречах и забил один гол.

Трансферы Динамо на черный день – 5 игроков, которые пополнят бюджет миллионами евро

blog_ava
Хачериди после матча с Витебском попытался ударить арбитра поединка, – СМИ
08:56
113
Теги
Денис Попов Денис Попов Криштиану Роналду Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Богдан Михайличенко Богдан Михайличенко Александр Тымчик Александр Тымчик Никита Бурда Никита Бурда Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Киев Динамо Киев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
54
мин
Шеффилд Юнайтед
16:00
Вулверхэмптон
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук