Шапаренко назвал топ-5 лучших защитников Украины

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко составил свой рейтинг топовых защитников страны.

"Раньше я восхищался Ибрагимовичем, но считаю, что каждый должен брать пример с Криштиану Роналду. Это машина, человек, который следит за собой и добивается результата.

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А относительно лучших защитников Украины, то выделил бы "пятерку": Виталий Миколенко, Богдан Михайличенко, Александр Тимчик, Денис Попов и Никита Бурда", – сказал Шапаренко на официальной странице Динамо в социальной сети Instagram.

Напомним, 21-летний полузащитник в текущем сезоне сыграл в украинской Премьер-лиге в восьми встречах и забил один гол.

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