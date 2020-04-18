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Шапаренко рассказал, что тяжелее всего ему дается в Динамо

10:08 115 Читати українською
Шапаренко рассказал, что тяжелее всего ему дается в Динамо
Николай Шапаренко / Фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко признался, что очень близко воспринимает все поражения киевского клуба.

"Как отхожу от поражений? Максимально тяжело, могу не спать сутки.

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Если очень обидное поражение – хожу без настроения день-два. Но поражение нужно принять и настраиваться, чтобы выиграть следующий матч. Меня поддерживает папа, подсказывает, дает напутственные слова", – цитирует Шапаренко официальный сайт киевлян.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Динамо расположилось на третьей строчке, уступая Заре лишь по дополнительным показателям.

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