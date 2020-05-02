Шампанское в кубке, подарочные Волги и трагедия Чернобыля – экс-звезда Динамо вспомнил "золотой" 1986 год

Бывший хавбек Динамо Иван Яремчук поделился воспоминаниями о победе над Атлетико (3:0) в Кубке обладателей кубков 1986 года.

"Если бы не трагедия в Чернобыле, то 1986-ый для меня можно было считать удачным. Начали с победы в Кубке кубков, где в финале обыграли мадридский Атлетико 3:0, а завершили год золотыми медалями чемпионата СССР.

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Что запомнилось из финала в Лионе? Как всегда, индивидуальные беседы с Валерием Лобановским. Захожу к нему в номер, и Васильевич спрашивает, улыбаясь: "Как самочувствие, здоровье, как спалось? Будешь"рвать" свой фланг как всегда или нет?". Ответил "Буду стараться". Так и получилось, мы не подвели ни нашего тренера, ни болельщиков.

После матча попал на допинг-контроль, хоть пива вдоволь напился (смеется). А на банкете завершили шампанским, которое налили в кубок и пустили по кругу. После выигрыша Кубка нам всем дали возможность по госцене купить машины Волга-24. Купил за 15 тысяч рублей, а продал за 31. Вышли хорошие премиальные", – рассказал Яремчук в комментарии UA-Футбол.

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