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Шампанське в кубку, подарункові Волги і трагедія Чорнобиля – екс-зірка Динамо пригадав "золотий" 1986 рік

2 травня 13:44 780 Читать на русском
Шампанське в кубку, подарункові Волги і трагедія Чорнобиля – екс-зірка Динамо пригадав "золотий" 1986 рік
Іван Яремчук / Фото з відкритих джерел

Колишній хавбек Динамо Іван Яремчук поділився спогадами про перемогу над Атлетіко (3:0) в Кубку володарів кубків 1986 року.

"Якби не трагедія в Чорнобилі, то 1986 рік для мене можна було вважати вдалим. Почали з перемоги в Кубку кубків, де в фіналі обіграли мадридський Атлетіко 3:0, а завершили рік золотими медалями чемпіонату СРСР.

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Що запам'яталося з фіналу в Ліоні? Як завжди, індивідуальні бесіди з Валерієм Лобановським. Заходжу до нього в номер, і Васильович запитує, посміхаючись: "Як самопочуття, здоров'я, як спалося? Будеш "рвати" свій фланг як завжди чи ні?". Відповів "Буду намагатися". Так і вийшло, ми не підвели ні нашого тренера, ні вболівальників.

Після матчу потрапив на допінг-контроль, хоч пива вдосталь напився (сміється). А на банкеті завершили шампанським, яке налили в кубок і пустили по колу. Після виграшу кубка нам всім надали можливість за держціною купити машини Волга-24. Купив за 15 тисяч рублів, а продав за 31. Вийшли хороші преміальні", – розповів Яремчук в коментарі UA-Футбол.

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Теги
Динамо Динамо Валерій Лобановський Кубок володарів кубків Іван Яремчук
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