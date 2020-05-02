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Динамо отмечает годовщину своего последнего еврокубкового трофея – Блохин и компания уничтожили Атлетико

08:52 37 Читати українською
Динамо отмечает годовщину своего последнего еврокубкового трофея – Блохин и компания уничтожили Атлетико
Финал Кубка кубков-86 / Фото из открытых источников

Динамо имеет повод вспомнить одну из самых большых побед в истории клуба и всего украинского футбола.

Ровно 34 года назад команда под руководством Валерия Лобановского разгромила Атлетико в финале Кубка обладателей кубков, информирует официальный сайт киевлян.

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Соперники сошлись на стадионе Стад Жерлан в Лионе перед 39 тысячами фанатов. На 6 минуте Заваров вывел Динамо вперед, а под занавес встречи разгром Атлетико оформили Блохин и Евтушенко. Это была вторая победа Динамо в Кубке кубков после триумфа 1975 года.

Добавим, что именно Кубок кубков-86 пока является последним европейским трофеем в истории киевского гранда.

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