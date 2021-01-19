Чемпионат Германии 2020/21, 17-й тур

Боруссия М – Вердер – 1:0

Голы: Эльведи, 66

Байер – Боруссия Д – начало в 21:30

Герта – Хоффенхайм – начало в 21:30

Майнц – Вольфсбург – начало в 21:30

Программу 17-го тура Бундеслиги открывал поединок в Гладбахе, где местная Боруссия принимала Вердер. Первый тайм встречи прогнозируемо прошёл с преимуществом хозяев в активности, вот только опасных моментов они не создавали – подопечные Марко Розе сумели огрызнуться лишь замыканием Гинтера над воротами после навеса с углового. Бременцы же пытались поймать Боруссию на ошибке – и едва не поймали на 37-й минуте, когда Шмидт принял отскок на линию штрафной. Романо пробил с подъёма в правую девятку, но Зоммер исполнил прекрасный сейв. Интересно, что до перерыва по жёлтой карточке заработали голкиперы обеих команд.

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Отдыхать они пошли по нулей на табло, а второй тайм гладбахцы начали очень активно. Критической опасности у ворот Павленки не возникало, но настойчивость хозяев и пассивность гостей таки привела к последствиям – Боруссия на 66-й минуте открыла счёт. Отличился Эльведи, который головой замкнул подачу Бенеша со штрафного. Впрочем, развить успех хозяевам не удалось, а Вердер дважды мог спасти ничью – сначала гости запороли выход один на один, на 88-й минуте Рашица из пределов штрафной пробил в штангу, а на 90-й Биттенкур выстрелил над перекладиной. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Боруссии М.

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