Несколько фанатов Шальке посетили поединок 1/8 финала Евро Уэльс – Дания (0:4) и воспользовались случаем пригласить главную звезду валлийцев Гарета Бейла.

Бейл агрессивно отреагировал на вопрос о завершении карьеры в сборной после позорного вылета из Евро

Фото с баннером сразу стало вирусным в сети, а также пресс-служба Шальке опубликовала фото с полем для гольфа, подписав: "Гельзенкирхен готов тебя принять, Гарет". Стоит отметить, что вингер является горячим поклонником гольфа, за что неоднократно был критикуемый.

Прошлый сезон Бейл завершил в Тоттенхэме, но его действующий контракт, который рассчитан до лета 2022-го, принадлежит Реалу. По итогам прошлого розыгрыша Бундеслиги Шальке вылетел в низший дивизион.

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