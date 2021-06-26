"Игра пошла совсем не так, как мы хотели. Думаю, мы начали очень хорошо, но потом все изменилось. Мы попытались сыграть лучше во втором тайме, но опять пропустили, и после этого потеряли кураж.

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Итог матча нас очень расстроил. Ребята подавлены и разъярены, это понятно. Я хотел бы закончить турнир иначе. Очень обидно – все, что я могу сказать. Мы упустили шанс, но по крайней мере поборолись. Я все равно горжусь нашими игроками", – цитирует Бейла официальный сайт УЕФА.

Также журналист спросил звезду "драконов" о завершении карьеры в сборной. Бэйл даже не дослушал вопрос и ушел, не попрощавшись.

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