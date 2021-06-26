Йохан Кройф Арена прощалась с Евро-2020 матчем 1/8 финала, в котором встречались сборные Уэльса и Дании. Фаворитом в этой паре, конечно же, считались скандинавы, которые шли в топ-3 по всем атакующим метриками на турнире – впрочем, валлийцев нельзя было недооценивать, ведь они сумели выйти со второго места из непростой группы со Швейцарией и Италией. Победитель сегодняшнего поединка, с большой вероятностью, выходил в четвертьфинале Нидерланды, которым необходимо переиграть Чехию в Будапеште.

Роберт Пейдж с выбором стартовой 11-ки не удивил. Коуч "драконов" вернулся к схеме 4-2-3-1 с Бэйлом, Рэмзи и Дежймсом в полузащите и Муром на острие атаки – а вот его визави немножко шокировал своим составом. Поульсен и Васс не попали даже в заявку, а их место в основе заняли Дольберг и Васс соответственно. Под нападающими расположились Брейтуейт и Дамсгор, а на остальных позициях всё осталось без изменений.

От сборной Уэльса ожидалась игра вторым номером, однако команда неожиданно взяла активный старт. В первой трети первого тайма островитяне разыгрывали мяч низом на чужой половине поля и создали несколько моментов: Бэйл дважды стрелял из-за пределов штрафной (немного неточно), Ремзи с линии пробил в руку Кьяеру (мяч попал в неё от бедра, поэтому это не пенальти), а удар Джеймса со среднего расстояния прилетел в руки Шмейхелю. Дания же никак не могла установить контроль над мячом, а единственным атакующимдействием "алой гвардии" в этот период стал дальний выстрел Дольберга по воробьям.

Впрочем, постепенно подопечные Каспера Юлманда подстроились под соперника. В середине первого тайма скандинавы отогнали валлийцев на их половину и начали раскатывать затяжные атаки с диагоналями от Хёйбьерга, комбинациями на левом фланге и попытками скоростных рывков от Брейтуэйта на правом. Как следствие, фаворит противостояния на 20-х минутах провёл аж четыре угловых и усадил на желтой Родона, а на 27-й скандинавы эффектно открыли счёт: Дольберг получил передачу неподалеку штрафной, сместился в центр и закрутил мяч под правую штангу – 0:1!

В последующие 20 минут содержание игры не менялся. Дания держала инциативу, регулярно входила в штрафную и душила Уэльс прессингом. Дважды это могло вылиться во второй гол: на 32-й минуте Дольберг пяткой подрезал прострел Меле на ближнюю штангу, а на 45-й Меле пробил с левого края штрафной – в обоих случаях валлийцев спас Уорд. Ещё одна неудача "драконов" постигла перед перерывом – травму получил основной правый защитник (Робертс), вместо которого пришлось выпускать Неко Уильямса.

В конце концов, на перерыв команды отправились при минимальном преимуществе Дании в счёте и при тотальной пассивности британцев. На второй тайм у фанатов Уэльса были большие надежды, однако уже через две минуты после его начала "алая гвардия" шокировала "драконов": Брейтуэйт получил заброс на ход по правому флангу, ушёл от Дэвиса и прострелил в штрафную, а Уильямс в панике выбил мяч точно на Дольберга – Каспер сразу же наказал соперника точным ударом. 2:0.

Пропущенный гол выбил подопечных Роберта Пейджа из колеи, однако и команда Каспера Юлманда не стала добивать валлийцев сразу. В последующие 10 минут после гола на поле ничего интереснее заблокированного удара Джеймса не случилось, поэтому оба тренера решились освежить игру: у "драконов" вышел Харри Уилсон, а датчан усилили Йенсен и Нёргор – Родон, Дамсгор и Дилэйни покинули поле. Несколько позже Дольберга сменил высокий Корнелиус, который должен был цепляться за кроссы в контратаках.

Уэльсу уже нечего было терять, поэтому в середине второго тайма команда пошла вперёд большими силами. Британцы стали надолго задерживаться на чужой половине, но за 20 минут они смогли создать только дальний удар Аллена с лёту (выше ворот), а также несколько подач без замыкания. Дания при этом могла устроить разгром: на 61-й минуте Вестергор стрелял в створ (Уорд выручил), а на 65-й Йенсен с левого фланга исполнил подачу на правый край штрафной – мяч неожиданно закрутился в девятку, но попал штангу! В целом, матч выглядел ровно, но Уэльсу катастрофически не хватало идей в атаке.

В эндшпиле встречи Уэльс окончательно расклеился, а Дания, усиленная свежими Бойлесен и Андерсоном, начала закрывать суперинка на чужой половине. На 85-й минуте давление "красной" гвардии "должен был вылиться в третий гол, однако Уорд парировал удар Хьойберга после углового, а Брейтвейт с Андерсоном не попали в створ с нескольких метров. Впрочем, уже на 88-й фаворит добил андердога: Мел получил шикарную подачу на правый край штрафной, убрал Дэвиса на замахе и мощно выстрелил в ближнюю девятку - 0:3!

Уэльс сумел огрызнуться только фолом Дэвиса, за который Бен сразу же получил прямую красную. За грубость датчане наказали четвертым голом в исполнении Брейтвейта. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгром валлийцев со счетом 0:4. Дания - первый четвертьфиналист Евро-2020!