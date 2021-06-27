Кілька фанатів Шальке відвідали поєдинок 1/8 фіналу Євро Уельс – Данія (0:4) та скористались нагодою запросити головну зірку валлійців Гарета Бейла.

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Фото із банером одразу стало вірусним у мережі, і навіть прес-служба Шальке опублікувала фото з полем для гольфу, підписавши: "Гельзенкірхен готовий тебе прийняти, Гарет". Варто відзначити, що вінгер є палким фанатом гольфу, за що неодноразово був критикований.

Минулий сезон Бейл завершив у Тоттенхемі, але його чинний контракт, який розрахований до літа 2022-го, належить Реалу. За підсумками минулого розіграшу Бундесліги Шальке вилетів у нижчий дивізіон.

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