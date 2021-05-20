Далеко не все игроки Шальке готовы выступать в низшем дивизионе.

Во время летнего межсезонья клуб покинут 10 футболистов, сообщил официальный сайт гельзенкирхенцев.

Фанаты Шальке избили игроков после позорного вылета из Бундеслиги – команде обещают "ад"

Контракты Стамбули и Очипки завершаются именно из-за вылета во вторую Бундеслигу. Соглашения Скжибски, Мустафи, Шопфа и Бенталеба просто подходят к концу. Еще 4 игроков нужно вернуть "родительским" клубам после аренд. Это Уильям (Вольфсбург), Пасиенсия, Реннов (оба – Айнтрахт Ф) и Людевиг (Зальцбург).

Добавим, что Шальке стал абсолютно худшей командой Бундеслиги 2020/21, оформив вылет еще в 30 туре. Статистика "кнаппен" перед заключительным игровым днем – 3 победы, 7 ничьих и 23 поражения.

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