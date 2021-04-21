Команда вернулась в Гельзенкирхен после поражения от Арминии (0:1), которое официально утвердило вылет "кнаппен" из элиты. Вечером возле стадиона автобус ждала группа ультрас. Футболистов заставили выйти для строгого разговора, который перерос в заброс яйцами и избиение игроков.

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"Нам громко и четко сказали, что мы должны стыдиться самих себя. Чтобы каждого из нас не было в клубе перед началом следующего сезона. Если этого не будет, наша жизнь станет для нас адом. Затем нас забросали яйцами. Затем был настоящий взрыв, ситуация резко обострилась – фанаты напали на нас. С этого момента мы просто бежали. Это был страх, чистый страх! Я просто убежал. Некоторых из нас толкали и пинали. Я в шоке и не знаю, как мы сможем доиграть оставшиеся матчи. Я не понимаю, почему нас "кинули" к болельщикам. Клуб уверял, что будет только короткий разговор. Полиция ждала ниже, пока это все происходило", – признался анонимный игрок Шальке в комментарии Sport1.

Добавим, что клуб уже выступил с официальным заявлением, в котором осудил жестокое поведение фанатов. Последний раз гельзенкирхенцы покидали элиту 33 года назад.

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