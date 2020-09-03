Боснийский форвард Ведад Ибишевич еще не намерен завершать карьеру и подписал контракт с Шальке, сообщает официальный сайт клуба.

Ювентус объявил о подписании полузащитника Шальке

Контракт с гельзенкирхенским клубом рассчитан на один год. Финансовые условия соглашения с 36-летним нападающим не разглашаются.

В новой команде Ведад будет играть под 11-м номером, который когда-то принадлежал Евгению Коноплянке. Последним клубом Ибишевича была Герта, за которую он выступал с 2015 года.

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