Шальке официально подписал Ибишевича
15:58 - Читати українською
Гельзенкирхенцы усилились ветераном Бундеслиги.
Боснийский форвард Ведад Ибишевич еще не намерен завершать карьеру и подписал контракт с Шальке, сообщает официальный сайт клуба.
Ювентус объявил о подписании полузащитника Шальке
Контракт с гельзенкирхенским клубом рассчитан на один год. Финансовые условия соглашения с 36-летним нападающим не разглашаются.
В новой команде Ведад будет играть под 11-м номером, который когда-то принадлежал Евгению Коноплянке. Последним клубом Ибишевича была Герта, за которую он выступал с 2015 года.
"Взяти той бісовий кубок": Баварія та історичний требл – крізь Fiasko dahoam і Гвардіолу, який розлютив Хайнкеса
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter