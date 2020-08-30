Полузащитник Шальке Уэстон Маккени ближайший сезон проведет в Ювентусе, сообщает официальный сайт туринского клуба.

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"Старая синьора" объявила о об аренде 22-летнего американца до лете 2021 года за 4,5 миллиона евро. В случае решение выкупить футболиста, "бьянконери" должны будут заплатить гельзенкирхенцам 18,5 млн евро без учета возможных бонусов, которые могут достичь более 7 млн ​​евро. К слову, если Уэстон проведет на поле 60% игрового времени, то опция выкупа станет обязательной. Сумму трансфера туринцы смогут выплачивать в течение трех лет.

Напомним, Маккени дебютировал в профессиональном футболе именно в Шальке в 2017 году. В прошлом сезоне провел за немецкий клуб 32 поединка во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

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