Боснійський форвард Ведад Ібішевіч ще не має наміру завершувати кар'єру і підписав контракт із Шальке, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ювентус оголосив про підписання півзахисника Шальке

Контракт гравця з гельзенкірхенським клубом розрахований на один рік. Фінансові умови угоди з 36-річним нападником не розголошуються.

У новій команді Ведад гратиме під 11-м номером, який колись належав Євгену Коноплянці. Останнім клубом Ібішевіча була Герта, за яку він виступав з 2015 року.

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