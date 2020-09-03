Шальке офіційно підписав Ібішевіча
15:57 - Читать на русском
Гельзенкірхенці підсилились ветераном Бундесліги.
Боснійський форвард Ведад Ібішевіч ще не має наміру завершувати кар'єру і підписав контракт із Шальке, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Контракт гравця з гельзенкірхенським клубом розрахований на один рік. Фінансові умови угоди з 36-річним нападником не розголошуються.
У новій команді Ведад гратиме під 11-м номером, який колись належав Євгену Коноплянці. Останнім клубом Ібішевіча була Герта, за яку він виступав з 2015 року.
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