Проиграв Шахтёру в Лиге чемпионов, Барселона недополучила деньги от УЕФА и была вынуждена искать варианты заработать в другом месте.

Барселона планировала одержать победу в выездном для себя матче Лиги чемпионов с Шахтёром в Гамбурге. Как информирует журналист Diario Sport Тони Хуанмарти, три очка в этой встрече гарантировали бы каталонскому клубу прибыль от бонусов в размере 11,2 млн евро.

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Невыигрыш в этом матче активировал переговоры Барселоны с мексиканской Америкой о проведении товарищеского матча в Далласе 21 декабря. Эта контрольная встреча принесёт "блаугранас" выручку в размере 5 млн евро.

Напомним, что Барселона уступила в Гамбурге Шахтёру со счётом 0:1.

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