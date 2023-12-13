Програвши Шахтарю в Лізі чемпіонів, Барселона недоотримала гроші від УЄФА і була змушена шукати варіанти заробити в іншому місці.

Барселона планувала здобути перемогу у виїзному для себе матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем у Гамбурзі. Як інформує журналіст Diario Sport Тоні Хуанмарті, три очки в цій зустрічі гарантували б каталонському клубу прибуток від бонусів у розмірі 11,2 млн євро.

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Невиграш у цьому матчі активував переговори Барселони з мексиканською Америкою про проведення товариського матчу в Далласі 21 грудня. Ця контрольна зустріч принесе "блаугранас" виручку в розмірі 5 млн євро.

Нагадаємо, що Барселона поступилася в Гамбурзі Шахтарю з рахунком 0:1.

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