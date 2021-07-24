"После того как Роберто Де Дзерби возглавил Шахтер, мы работаем очень интенсивно. За то время, что Мистер здесь, уже научились многому. В команде отличная атмосфера, все в хорошем настроении. Это связано не только с началом чемпионата, но и с тем, что мы постоянно учимся новому. В субботу первая игра сезона – важно хорошо стартовать, начать чемпионат с победы.

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Насколько мы готовы физически? Возможно, где-то процентов на 70-80. В любом случае хорошие кондиции приходят не только со сборами и тренировками, но и с играми. Нас ждет график с двумя матчами в неделю, что заставит набрать эти 100%.

Относительно Ингульца – в прошлом сезоне последний матч мы проводили именно с этой командой. Ингулец уже освоился в Премьер-лиге, и нас ждет непростая встреча. Однако мы сосредоточены на своих задачах и подготовке, хотим хорошо начать чемпионат. Каждая игра дается непросто, но перед стартом сезона чувствую себя спокойно. Самое главное – показать на поле то, что мы отрабатывали все это время на тренировках. Независимо от того, с кем играем, важно продемонстрировать свой качественный футбол, который приведет к победам.

Очень важно начать чемпионат с побед, ведь это дает толчок дальнейшему выступлению в чемпионате. Этот год очень важен для нас, поскольку в прошлом сезоне не удалось выиграть трофеи", – сказал Додо в комментарии Shakhtar TV.

Напомним, поединок против Ингульца состоится сегодня, 24 июля, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30.

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