"Після того як Роберто Де Дзербі очолив Шахтар, ми працюємо дуже інтенсивно. За той час, що Містер тут, вже навчилися багато чому. У команді чудова атмосфера, всі в гарному настрої. Це пов'язано не лише з початком чемпіонату, але й з тим, що ми постійно вчимося новому. У суботу перша гра сезону – важливо добре стартувати, почати чемпіонат з перемоги.

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Наскільки ми готові фізично? Можливо, десь відсотків на 70-80. У будь-якому випадку хороші кондиції приходять не лише зі зборами і тренуваннями, але й з іграми. Нас чекає графік з двома матчами на тиждень, що змусить набрати ці 100%.

Щодо Інгульця – минулого сезону останній матч ми проводили саме з цією командою. Інгулець вже освоївся у Прем'єр-лізі, і нас чекає непроста зустріч. Однак ми зосереджені на своїх завданнях і підготовці, хочемо добре почати чемпіонат. Кожна гра дається непросто, але перед стартом сезону відчуваю себе спокійно. Найголовніше – показати на полі те, що ми відпрацьовували весь цей час на тренуваннях. Незалежно від того, з ким граємо, важливо продемонструвати свій якісний футбол, який призведе до перемог.

Дуже важливо почати чемпіонат з перемог, адже це дає поштовх подальшому виступу в чемпіонаті. Цей рік дуже важливий для нас, оскільки минулого сезону не вдалося виграти трофеї", – сказав Додо у коментарі Shakhtar TV.

Нагадаємо, поєдинок проти Інгульця відбудеться сьогодні, 24 липня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

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