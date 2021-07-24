"Шахтарю дуже важливо почати чемпіонат з перемог": Додо оцінив готовність "гірників" до сезону
Бразильський захисник "гірників" Додо поділився думками щодо завершального етапу підготовки до старту чемпіонату.
"Після того як Роберто Де Дзербі очолив Шахтар, ми працюємо дуже інтенсивно. За той час, що Містер тут, вже навчилися багато чому. У команді чудова атмосфера, всі в гарному настрої. Це пов'язано не лише з початком чемпіонату, але й з тим, що ми постійно вчимося новому. У суботу перша гра сезону – важливо добре стартувати, почати чемпіонат з перемоги.
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Наскільки ми готові фізично? Можливо, десь відсотків на 70-80. У будь-якому випадку хороші кондиції приходять не лише зі зборами і тренуваннями, але й з іграми. Нас чекає графік з двома матчами на тиждень, що змусить набрати ці 100%.
Щодо Інгульця – минулого сезону останній матч ми проводили саме з цією командою. Інгулець вже освоївся у Прем'єр-лізі, і нас чекає непроста зустріч. Однак ми зосереджені на своїх завданнях і підготовці, хочемо добре почати чемпіонат. Кожна гра дається непросто, але перед стартом сезону відчуваю себе спокійно. Найголовніше – показати на полі те, що ми відпрацьовували весь цей час на тренуваннях. Незалежно від того, з ким граємо, важливо продемонструвати свій якісний футбол, який призведе до перемог.
Дуже важливо почати чемпіонат з перемог, адже це дає поштовх подальшому виступу в чемпіонаті. Цей рік дуже важливий для нас, оскільки минулого сезону не вдалося виграти трофеї", – сказав Додо у коментарі Shakhtar TV.
Нагадаємо, поєдинок проти Інгульця відбудеться сьогодні, 24 липня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.