Известный журналист Игорь Цыганык предполагает, что после этого тура киевляне могут еще больше оторваться от команды Роберто Де Дзерби.

"Ой, интересный матч будет! Я хочу сказать, что Шахтеру обычно очень трудно бывает с Зарей. К тому же не так важно, в каком именно состоянии находится луганская команда.

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"Горнякам" нужно догонять Динамо и выравнивать ситуацию в чемпионате. Киевляне будут играть со Львовом, поэтому обязательно нужно брать три очка.

Не хочу прогнозировать итог противостояния. Предполагаю, что обе команды забьют. Хотя после травмы Траоре не совсем понятно, кто возьмет на себя роль главного бомбардира команды", – сказал Цыганык в комментарии РБ.

Напомним, поединок между Шахтером и Зарей состоится завтра, 15 октября. Начало встречи в 17:00.

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