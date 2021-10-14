Шахтер вернул двух игроков из лазарета – впереди матчи против Зари и Реала
Защитник Шахтера Исмаили уже восстановился от травмы и тренируется в общей группе "горняков", сообщает официальный сайт дончан.
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Также покинул лазарет и бразильский форвард Фернандо, который был вне игры около месяца. Жуниор Мораес и Витао продолжают работать по индивидуальной программе.
Напомним, Шахтер будет принимать Зарю 15 октября, а уже через 4 дня в гости к "горнякам" приедут футболисты мадридского Реала.
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