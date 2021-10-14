Відомий журналіст Ігор Циганик припускає, що після цього туру кияни можуть ще більше відірватись від команди Роберто Де Дзербі.

"Ой, цікавий матч буде! Я хочу сказати, що Шахтарю зазвичай дуже важко буває з Зорею. До того ж не так важливо, в якому саме стані перебуває луганська команда.

Шахтар повернув двох гравців з лазарету – попереду матчі проти Зорі та Реала

"Гірникам" потрібно наздоганяти Динамо та вирівнювати ситуацію в чемпіонаті. Кияни гратимуть з Львовом, тому обов’язково потрібно брати три очки.

Не хочу прогнозувати підсумок протистояння. Припускаю, що обидві команди заб’ють. Хоча після травми Траоре не зовсім зрозуміло, хто візьме на себе роль головного бомбардира команди", – сказав Циганик у коментарі РБ.

Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем і Зорею відбудеться завтра, 15 жовтня. Початок зустрічі о 17:00.

Петракову і збірній України заважає несподівана проблема, Динамо і Шахтар отримали одну ціль, а Вернидуб "вакцинувався"