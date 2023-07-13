Шахтер завершает трансфер 18-летнего бразильца за немалую сумму
13 июля 21:14 - Читати українською
Вингер Сан-Паулу Невертон близок к переходу в донецкий Шахтер.
Невертон уже вскоре станет игроком Шахтера и подпишет контракт с "горняками" на 5 лет, сообщает Globo.
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Трансфер обойдется чемпиону Украины в 3,6 млн евро. Интересно, что 18-летний вингер выступал только за команду Сан-Паулу U-20 и еще не дебютировал в основной.
В текущем сезоне Невертон сыграл в 7 матчах, записав в свой актив гол и 2 ассиста.
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