Вингер Сан-Паулу Невертон близок к переходу в донецкий Шахтер.

Невертон уже вскоре станет игроком Шахтера и подпишет контракт с "горняками" на 5 лет, сообщает Globo.

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Трансфер обойдется чемпиону Украины в 3,6 млн евро. Интересно, что 18-летний вингер выступал только за команду Сан-Паулу U-20 и еще не дебютировал в основной.

В текущем сезоне Невертон сыграл в 7 матчах, записав в свой актив гол и 2 ассиста.

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