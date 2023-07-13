Вінгер Сан-Паулу Невертон близький до переходу в донецький Шахтар.

Невертон вже незабаром стане гравцем Шахтаря та підпише контракт з "гірниками" на 5 років, повідомляє Globo.

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Трансфер обійдеться чемпіону України в 3,6 млн євро. Цікаво, що 18-річний вінгер виступав лише за команду Сан-Паулу U-20 та ще не дебютував у основній.

У поточному сезоні Невертон зіграв у 7 матчах, записавши до свого активу гол та 2 асисти.

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