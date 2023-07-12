Похоже, попытки "горняков" достучаться до чиновников в высоких кабинетах Международной федерации футбола дали свои плоды.

Шахтер получит определенную компенсацию за переход своего уже бывшего полузащитника Манора Соломона в Тоттенхэм, сообщает The Guardian.

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Несмотря на то, что трансфер состоялся согласно правилам ФИФА о приостановлении контрактов легионеров, дончане все равно получат за израильтянина определенные средства. Сумма не разглашается.

Как отмечает источник, компенсировать переход игрока будет не только Тоттенхэм – большую часть средств выплатит сама ФИФА.

Напомним, в январе 2019 года Шахтер заплатил Маккаби Петах-Тиква за хавбека 6 млн евро. Соломон оформил 22 гола и 9 ассистов в 106 матчах за "горняков". После начала полномасштабной войны израильтянин воспользовался разрешением ФИФА и покинул Шахтер. Прошлый сезон вингер провел на правах аренды в Фулхэме, за который забил 5 голов в 24 матчах.

К слову, Шахтер и Тоттенхэм 6 августа проведут благотворительный поединок в пользу Украины. Действо состоится в Лондоне на Тоттенхэм Стэдиум и стартует в 14:00.

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