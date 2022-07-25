Сегодня (25 июля) подопечные Йовичевича провели тренировку с прицелом на завтрашний матч, сообщает официальный сайт клуба.

Шахтер получил мощное усиление перед благотворительным матчем с Аяксом

Сессия стартовала с пробежки и разминки, далее тренерский штаб предложил упражнения с мячами, отработку короткого и среднего паса и различных игровых ситуаций. Вратари занимались по отдельной программе. В заключение все вместе поработали над тактикой и провели двусторонку на одной половине поля. Николай Матвиенко, Лассина Траоре и Марьян Фарина тренировались индивидуально.

Напомним, уже во вторник, 26 июля, Шахтер проведет благотворительный поединок против Аякса в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Встреча состоится в Амстердаме на Йохан Кройф Арене. Начало в 21:00.

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