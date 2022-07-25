Сьогодні (25 липня) підопічні Йовічевіча провели тренування із прицілом на завтрашній матч, інформує офіційний сайт клубу.

Шахтар отримав потужне підсилення перед благодійним матчем з Аяксом

Сесія стартувала з пробіжки й розминки, далі тренерський штаб запропонував вправи з м’ячами, відпрацювання короткого і середнього пасу та різних ігрових ситуацій. Воротарі займалися за окремою програмою. На завершення всі разом попрацювали над тактикою і провели двосторонку на одній половині поля. Микола Матвієнко, Лассіна Траоре та Мар’ян Фарина тренувалися індивідуально.

Нагадаємо, вже у вівторок, 26 липня, Шахтар проведе благодійний поєдинок проти Аякса, в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Зустріч відбудеться в Амстердамі на Йохан Кройф Арені. Початок о 21:00.

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